BKM Mutfak'ın stand up yıldızlarından Mesut Süre, 'Siz Hepiniz Ben Tek' adlı tek kişilik gösterisiyle yeni sezona Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde kapalı gişe başladı.

10 yıllık kariyeri boyunca 1200 'ün üzerinde sahneye çıkarak bu konuda hatırı sayılır bir başarıya imza atan Mesut Süre, 'Gönülleri ala ala ofansif mizah' olarak tanımladığı stand up gösterisinin sezon açılışında gözleme dayalı yeni konularını yine seyirciyi dahil ederek sahneledi.

İL İL TÜRKİYE'Yİ GEZECEK

Mesut Süre için yeni sezon özel bir anlam içeriyor. Süre, 'Siz Hepiniz Ben Tek' adlı gösterisini BKM Mutfak organizasyonuyla yeni sezonda İstanbul ve Anadolu'da 1000 kişilik salonlarda sahneleyecek. Türkiye'nin birçok ilinde büyük salonlarda stand up gösterilerine hazırlanan Süre, önümüzdeki aylarda Türkiye'yi il il gezmeye hazırlanıyor. Mesut Süre ekim ve kasım aylarında, Ankara, Antalya, Eskişehir, İzmir, Bursa'da sahne alacak.

Mesut Süre, gösterisinin 'Siz Hepiniz Ben Tek' adının rakiplerine bir göndermemi olduğunu soran basın mensuplarına; " Stand up komedyenleri birbirini besler, ilham alır. Üretim hızlanır" cevabını verdi. Youtube'da yayınlanan programı 'İlişki Testi' programının son dönemlerde izlenme rekorları kırması üzerine, programa almak istediğiniz ünlü çift sorusuna ise Tarkan Tevetoğlu – Pınar Tevetoğlu cevabını verdi. Programda standart olarak sorduğu soruları Pınar Tevetoğlu'na sormak istediğini ve ilişkiyi puanlamak istediğini dile getirdi.