Moda dünyasının Oscar'ları olarak bilienen her yıl Mayıs ayının ilk pazartesi günü gerçekleşen Met Gala geri dönüyor! Üstelik bir değil, iki kutlamayla. İki yıldır corona virüs nedeniyle ertelenen MET Gala, Eylül ayında gerçekleşecek.

MET GALA 2021 NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Pandemi nedeniyle artık dijital ödül törenlerine yabancı değiliz ve ünlüler evlerinde yapılacak bir etkinlik için kırmızı halı hazırlamanın zorluğuna göğüs gerdi.

Kırmızı halı, 13 Eylül Pazartesi günü Doğu saatiyle 17:30'da Vogue.-com'da canlı yayınlanacak.

MET GALA HAKKINDA DETAYLAR...

1946 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilen MET Gala'da, özenle seçilmiş davetliler konsepte uygun ve ilgi çeken kostümler ile birbirleri ile yarışıyor.

MET Gala'ya her yıl müzik, sinema, moda ve magazin dünyasının tanınan isimleri katılıyor.



Gecenin başkanlığını Vogue Genel Yayın Yönetemeni Anna Wintour üstleniyor, ona her yıl farklı ünlü isimler organizasyon için eş başkanlık yapıyor.

MET Gala'da, görevli olanlar ve davetlilerle birlikte ortalama 600-700 kişi bulunuyor.