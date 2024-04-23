Meta, Quest işletim sistemini üçüncü parti cihaz üreticilerine açtı

Meta Horizon OS, Meta Quest kulaklıklarını çalıştıran karma gerçeklik işletim sistemidir ve şimdi üçüncü parti cihaz üreticileri tarafından kullanılabilir, şirket Pazartesi günü duyurdu. Stratejik hamle, Meta, Apple ve Sony arasındaki VR/AR kulaklık savaşlarının kızıştığı bir zamanda geldi.

Meta Platformları, ilk kez Quest kulaklığının işletim sistemini rakip cihaz üreticileriyle, Microsoft dahil, paylaşıyor. Bu hamle, ortak şirketlerin Meta Horizon OS kullanarak kendi gözlüklerini inşa etmelerine olanak tanıyacak.

ALPHABET'TEN İLHAM ALDI

Sosyal medya şirketi, ortaklar Asus ve Lenovo'nun işletim sistemini belirli faaliyetler için uyarlanmış cihazlar oluşturmak için kullanacağını söyledi. Şirketin açıklamasına göre Meta, Microsoft'un Xbox oyun konsolundan "ilham alan" Quest gözlüğün sınırlı sayıda sürümünü yapmak için de kullanıyor.