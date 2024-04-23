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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Meta, Quest işletim sistemini üçüncü parti cihaz üreticilerine açtı - Teknoloji Haberleri

        Meta, Quest işletim sistemini üçüncü parti cihaz üreticilerine açtı

        Meta Platformları, Microsoft ile ortaklık kurarak özelleştirilmiş kulaklıklar için Meta Horizon OS'yi paylaşıyor. Zuckerberg, VR ve MR endüstrisinde hakimiyet kurmayı hedefliyor. Google ve Apple, Meta Horizon OS'nin Android tabanlı olduğu bu alanda rekabet oluşturuyor.

        Kaynak
        Reuters / Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 11:32 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:32
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        Meta, Quest işletim sistemini üçüncü parti cihaz üreticilerine açtı
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        Meta Horizon OS, Meta Quest kulaklıklarını çalıştıran karma gerçeklik işletim sistemidir ve şimdi üçüncü parti cihaz üreticileri tarafından kullanılabilir, şirket Pazartesi günü duyurdu. Stratejik hamle, Meta, Apple ve Sony arasındaki VR/AR kulaklık savaşlarının kızıştığı bir zamanda geldi.

        Meta Platformları, ilk kez Quest kulaklığının işletim sistemini rakip cihaz üreticileriyle, Microsoft dahil, paylaşıyor. Bu hamle, ortak şirketlerin Meta Horizon OS kullanarak kendi gözlüklerini inşa etmelerine olanak tanıyacak.

        ALPHABET'TEN İLHAM ALDI

        Sosyal medya şirketi, ortaklar Asus ve Lenovo'nun işletim sistemini belirli faaliyetler için uyarlanmış cihazlar oluşturmak için kullanacağını söyledi. Şirketin açıklamasına göre Meta, Microsoft'un Xbox oyun konsolundan "ilham alan" Quest gözlüğün sınırlı sayıda sürümünü yapmak için de kullanıyor.

        Hareket, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in, Alphabet'in Google'ının mobil işletim sistemi Android'i açık kaynak haline getirerek akıllı telefon pazarında önemli bir oyuncu haline gelmesine benzer şekilde, sanal gerçeklik (VR) ve karma gerçeklik (MR) cihazlarına güç veren hesaplama platformuna sahip olma tutkusunun altını çiziyor.

        Meta'nın VR işi, Meta Horizon OS'nin kendisi Android tabanlı olduğu için bu Google stratejisinden yararlananlardan birisi olarak da dikkat çekiyor.

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