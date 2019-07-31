Dünyadaki toplumlara baktığımızda, her toplumun farklı yeme akışkanlıkları olduğunu ve her bölgede farklı gıdalar yetiştiğini görüyoruz. Örneğin temel gıda olan karbonhidratlara baktığımda; Uzakdoğu’da pirinç, Amerika kıtasında tatlı patates, Avrupa’da patates, bizim coğrafyamızda ise arpa çavdar hâkim. Bizim bulgurumuz var, Perulu birinin kinoası. Kimi balıkçı kimi etçil bir toplum, kimi toplum süt ürünsüz yapamazken kimi toplum hiç sütü ürünü kullanmıyor ve tolere etmekte çok zorlanıyor. Tropik bir adada hindistan cevizi, mango, ananas; dağlık ormanlık bölgede frambuaz, ahududu yetişiyor. Toplumlardan bireye indiğimizde de birine iyi gelen, enerji veren bir gıda, diğer bir kişiye çok da yaramayabiliyor. Birinin sağlığına katkıda bulunan bir besin başka birinin sağlığını tehdit edebiliyor.

VÜCUDUMUZ BİRTAKIM GIDALARI YEMEYE DAHA UYGUN

Genetik olarak vücudumuz birtakım gıdaları yemeye daha uygun. Bu gıdalarla metabolik faaliyetlerini daha efektif olarak sürdürüp organlıklarını besleyebiliyor dolayısıyla bu durum, beslenmeyi tamamen kişiye özgü bir faaliyet haline getiriyor. Dr. William Wolcott da bu farklılıklardan yola çıkarak “Metabolic Typing”, “Metabolik Tip” beslenmesini geliştirmiştir. Bu beslenme şekline göre, kişilerin kendi vücutlarına göre farklı oranlarda makro besinler (karbonhidrat, protein, yağ) tüketmesi gerekiyor. Fiziksel ve fizyolojik özellikler, anatomik yapı ve genetik faktörler biyokimyasal bir takım dengesizlikleri belirliyor ve bu unsurları temel alarak tüketilen doğru gıdalar ile vücutta denge kurulacağı vurgulanıyor.

Her bireyin vücudu farklı makro besinlere farklı tepkiler verir. Kimileri gıdaları daha çabuk sindirebilirken kimileri daha yavaş sindiriyor ve dolayısıyla da çabuk sindirenler daha yavaş yanan gıdalar olan protein ve yağları daha çok tüketmesi uygun oluyor. Yavaş sindiren kişilerin ise tam tersi olarak hızlı yanan gıdaları, karbonhidratları, tercih etmesi gerekiyor. Bu şekilde vücut daha düzgün ve etkili çalışıyor. Dr. Wolcott’a göre vücudumuza uygun beslendiğimizde vücut daha düzgün ve etkili çalışırken yanlış gıdalar tükettiğimizde metabolizmamız yavaşlıyor, sindirim ve daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Peki, siz hangi metabolik tipsiniz? Hadi kısa bir test yapalım:

1. Tatlı bir gıda yediğinizde;

a. Enerji yüksekliği, mutluluk ve rahatlamanın ardından gelen şeker düşüklüğü ve daha fazla tatlı ihtiyacı

b. Şeker oynaması ve başka negatif etki olmadan, dozunda ve yeterli tüketim

2. Yoğun bir spordan sonra canınız;

a. Protein ve yağlı gıdalar (et, balık, tavuk, peynir, kuruyemiş gibi) ister

b. Tatlı ve karbonhidrat ağırlıklı gıdalar (ekmek, makarna, pasta gibi) ister

3. Ara öğün olarak;

a. Açlığı bastırmak için yemek arası ufak atıştırmalıklar

b. Ara öğüne ihtiyaç duymazsınız

4. Yemeklere tuz;

a. Sık sık eklersiniz

b. Çok gerek duymazsınız, arada sırada tat vermek için ilave edersiniz

5. Kahvaltı için;

a. Ağır yemekler: yumurta, peynir, sucuk

b. Daha hafif alternatifler: yoğurt, yulaf, meyve

6. Daha iyi hissettirdiği için (sindirim, tok tutma, mideye iyi gelme);

a. Tam yağlı sut ürünleri tüketirsiniz

b. Düşük yağlı sut ürünleri tüketirsiniz

7. Enerji veren yemek;

a. Daha çok protein az miktar karbonhidrattan oluşan tabak (et, balık, tavuk gibi ör: kuzu pirzola, somon ızgara, döner yanında yağda sote sebze)

b. Daha çok karbonhidrattan az proteinden oluşan tabak (makarna, salata, sebze yemekleri gibi örnek: buğdaylı salata, domatesli makarna, zeytinyağlı fasulye)

8. Et seçerken;

a. Koyu renk etler (kırmızı et, tavuk ve hindi siyah eti)tercih edersiniz

b. Açık renk etler (balık, tavuk ve hindi göğüs) tercih edersiniz

9. Yemeğe bakışınız;

a. Yaşamak için yemek

b. Yemek için yaşamak

10. Rahat uyumak için;

a. 1-2 saat öncesinde yemek yemiş olmak

b. 3 saat veya daha öncesinde yemek yemiş olmak

11. Rahat Uyumak için;

a. Son öğün protein ağırlıklı

b. Son öğün karbonhidrat ağırlıklı

12. Sabah enerjik ve yenilenmiş uyanmak için;

a. Son öğünde tatlı tüketmemek

b. Son öğünü tatlı bir şeyler ile bitirmek

13. En sevdiğiniz balık türleri

a. Sardalye, hamsi, ıstakoz, palamut ahtapot, somon, kalamar, karides

b. Dil balığı, kalkan, mezgit ve diğer beyaz balıklar

14. Vücut tipiniz

a. V şeklinde, geniş omuzlu, adele dolusu yüksek kuvvet sporlarında başarılı olabilecek mesomorf veya yuvarlak hatlara sahip, dolgun ve geniş kemikli, geniş kalçalı endomorf mesomorf

b. Uzun ince bir vücut, ufak kemikli, uzun kol ve bacak, dar omuz ve kalça dayanıklılık antrenmanlarına daha uygun

15. Kendinizi nasıl tanımlarsınız?

a. Güçlü bir bağışıklık sitemine sahip, protein ve yağlı gıdalar seven, kolay kas yapan

b. Hassas bir bağışıklık sistemine sahip, daha hafif az yağlı gıdalar tercih eden, dayanıklılık sporlarına uygun

SONUÇLAR:

A’lar çoğunluktaysa: Protein Tipi

Bu kişiler, besinleri çabuk sindirdikleri için yavaş kana karışan yağlar ve protein ağırlıklı beslenip karbonhidratları sınırlandırmaları onlar için daha uygundur: avokado, kuruyemiş, az meyve (ahududu, frambuaz yaban mersini gibi) ve tahıl, avokado, yumurta, yağlı balıklar, siyah ve kırmızı et, tam yağlı süt ürünleri, koyu yapraklı yeşillikler, az nişastalı sebzeler.

B’ler çoğunluktaysa: Karbonhidrat Tipi

Bu kişiler ise besinleri daha yavaş sindirdikleri için daha çabuk sindirilen karbonhidratlar ile ağırlıklı olarak beslenip protein ve yağı daha sınırlı tüketmeleri uygun olur: meyve ve nişastalı sebzeler, tavuk göğüs, beyaz balık, koyu yapraklı yeşillikler, tahıllar.

A ve B eşit ise: Dengeli Protein, Karbonhidrat ve Yağ Tüketimi

Bu kişiler, besinleri ne çok çabuk ne de çok yavaş sindirdikleri için her makro besinden dengeli olarak tüketebilirler: süt ürünleri, et balık ve tavuk, az nişastalı sebzeler, baklagiller ve tam tahıllar, koyu renk sebzeler, yumurta.