Metabolizma hızı; organlar için gerekli olan enerjinin en düşük değeridir. Metabolizmanın hızlandırılması açısından günün önemli öğünü kahvaltı edilmeli, mideyi boş bırakmamalı ve arada küçük öğünler yemeli, sık ve az tüketim sağlanmalı, egzersizler yaparak takviye edilmelidir.

Metabolizma hızı kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Kimi az kalori ile yetinirken kimi de fazlasına gereksinim duyar. Bazal ve dinlenir durumda metabolizma hızı olarak iki çeşittir. Gün içinde alınan kalori miktarını ölçmek için kullanılır.

Metabolizmanın daha iyi ve hızlı çalışabilmesi için beslenmenizde baz alabileceğiniz bazı gıdalar vardır.

Yemeklerde acı biber tüketmek metabolizmayı hızlandıracaktır. Capsaicin bileşeni içeren acı biber gibi kişniş, kekik,tarçında bu etkilere sahiptir. Gün içerisinde yemeklerin yanında acı biber tüketimi 2 kat daha metabolizma hızını artırır.

Metabolizma hızını % 20 oranında artıran zencefil vücut ısısını da artırır.

Protein alımını artırarak gün içerisinde sindirimin daha kolay sağlanması bu sayede metabolizma hızının da artması demektir. Kalori miktarı artar ve daha fazla enerji isteği artar.

Fenol bileşeni içeren yeşil çay; vücudun ısısını artırmasıyla metabolizmanın da hızını artırır. Ayrıca kafein içermesi bu hızını etkilemiştir. Kafein içeren bazı içeceklerde tercih edilebilir.

Metabolizmanın hızını yükseltmek için en önemli besinler lif içeren besinlerdir. Lif sindirim sırasında enerjiyi artırır ve metabolizmayı hızlandırır. Lif içeren bazı besinler;portakal, ıspanak,brokoli,elma, greyfurt, kale, lahana, kepekli tahıllar, kabak çekirdeği, fındık, badem ve yulaf olarak sıralayabiliriz.

Tarçın sindirim esnasında vücut sıcaklığını artırarak metabolizmanın hızını artırmaya neden olur ve enerji artar.

Çok fazla yormadan nabzın yavaş atmasını sağlayan egzersizler yapmak metabolizmanın hızının artmasına da fayda sağlayacaktır. Bu sayede enerji kaynağı olan yağ kullanılarak yağların hızlı ve kısa sürede atılmasına olanak verir.

Günde 8 bardak su içmek toksinlerin atılarak metabolizmanın hızlanmasını sağlıyor. Gün içerisinde alınan kalori miktarı yavaş azaltılarak hareket edilmelidir. Bu sayede kilo vermek de yavaş ve sağlıklı olacaktır.