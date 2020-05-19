Metabolizma hızı çok önemlidir. Vücudunuz gün boyunca çalışırken yaktığı enerjiyi aldığınız kalorilerden karşılamaktadır. Metabolizmanızın sağlıklı ve düzenli çalışması; kilo vermenize büyük etkendir. Metabolizmanızı çalıştırmak için yararlı gelen yiyecekler şunlardır;

Acı biber tüketmek; içeriğinde ‘capsaicin’ bulunmasından dolayı metabolizmayı hızlandırmaktadır. Piyasa satılan ve sağlığınıza ne şekilde etki edeceğinizi bilmeden satılan acı biber haplarının almak yerine yediğiniz yemeklerin yanında acı biber tüketmeniz yeterli olacaktır.

Zencefil; yemeklerden sonra çay olarak tüketmeniz metabolizma hızınızın %20 oranında artmasını sağlayacaktır.

Kafein Tüketimi; içerisinde kafein bulunan içeceklerin aynı zamanda metabolizmanın hızlanmasını sağlayan ‘fenol’ isimli bileşeni içerdiğinden; metabolizmanızı çalıştırmak için önerilmektedir.

Protein almak; öğünlerinizde mutlaka protein içeren besinleri tüketin. Protein içeren besinlerin sindirimi daha fazla kalori yakımı anlamına gelmektedir. Aynı zamanda bu süreçte metabolizmanızın hızlanmasını sağlamaktadır.

Lifli besinler; yapısından dolayı lifli besinler bağırsaklarınızın çalışmasını sağlayarak, metabolizmanızı hızlandırmaktadır. Lifli besinler; brokoli, elma, ıspanak, lahana, yulaf, fındık, kabak, greyfurt vb.’dir.

Tarçın; bu bitki hem yemeklerden önceki açlık hissini bastırmakta hem de yemeklerden sonra uzun süre tokluk hissi sağlamaktadır. Bu yüzden tarçını yemeklere ekleyebilir veya çay olarak da içebilirsiniz. İçerdiği bileşenlerden dolayı vücudun ısısını artırarak metabolizmanın da hızlanmasını sağlar.

Bunların yanında gün içerisinde bol su tüketin, egzersiz yapın, az ve sık öğünlerle beslenin ve muhakkak kahvaltı yapmayı ihmal etmeyin.