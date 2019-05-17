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Metal yeme bağımlısı adamın midesinden çıkanlar şoke etti!

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Hindistan'da metal yeme bağımlısı olan 43 yaşındaki Bhola Shankar'ın midesinden 116 tane keskin çivi ve başka metal parçaları çıkartıldı. Shankar ile ilgili açıklama yapan Dr. Anil Saini, “Keskin nesneler, organlarını delmediği için ve ölümcül sonuçlara yol açmadığı için şanslı” diye konuştu

Metal yeme bağımlısı

Hindistan'da metal yeme bağımlısı olan Bhola Shankar'ın midesinden 116 tane keskin çivi çıkarıldı. 

İngiliz gazete The Sun'ın haberine göre; doktorlar ayrıca Shankar'ın tel dahil olmak üzere başka metal parçaları da yediğini keşfetti. 

Uzmanlar, metal yeme bağımlısı olan adamın 100'den fazla çivi yuttuktan sonra hayatta olduğu için şanslı olduğunu belirtti. 

Birtakım testlerden geçirilen 43 yaşındaki Bhola Shankar'ın akıl sağlığı sorunlarının olduğu açıklandı. 

Alışılmadık yeme alışkanlığını ailesinden bir sır gibi saklayan Shankar'ın bir şizofren olabileceği düşünülüyor.

Dr. Anil Saini, Bhola Shankar'ın Hindistan'daki Rajasthan bölgesinde kendi türünün ilk örneği olduğunu söyledi.

"HAYATTA OLDUĞU İÇİN ŞANSLI"

Dr. Anil Saini, hastası Shankar ile ilgili şunları söyledi: “Keskin nesneler, organlarını delmediği için ve ölümcül sonuçlara yol açmadığı için şanslı” dedi.

Bhola Shankar'ın kardeşi, son iki buçuk yıldır akıl sağlığıyla ilgili ilaçlar aldığını söyledi.

Bhola Shankar'ın iyileşmekte olduğu bilgisi verildi. 

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