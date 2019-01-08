Hatay’ın İskenderun ilçesinde babası tarafından dövülerek öldürülen 6 yaşındaki Mertcan ve sevgi evlerine yerleştirilen kardeşinin velayetinin suç makinesi babaya neden verildiği tartışmalarının ardından ölüm tehditleri çıktı. Anne Gülistan Özger, “Beni, çocuklarımı ve ailemi öldürmekle tehdit etti. Anlaşmalı boşandık hakim tek celsede bizi boşadı ama onun sabıka dosyasına bakılmadı” dedi.

'ÇOCUKLARI VE AİLENİ ÖLDÜRÜRÜM DİYE TEHDİT ETTİ'

Mertcan’ın annesi Gülistan Özger, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, hırsızlık, kapkaç, uyuşturucu ve öz annesine darp suçlarından ondan fazla sabıka kaydı bulunan Mehmet Ali Y.'den (34) her gün dayak yediği için ayrıldığını ve boşanmanın ölüm tehditleri yüzünden anlaşmalı olarak gerçekleştiğini belirterek, "Beni her gün dövüyordu ve boşanma sürecinde eğer çocukları benden alırsan seni, çocukları ve aileni öldürürüm diye tehdit etti. Ben devletin araştırıp, sabıkalı olduğu için çocukları ona vermeyeceğini düşündüm ama bir celsede boşandık ve çocuklar ona verildi. Her gün beni dövüyordu, annesini de dövüyordu. Karakola gidip şikayetçi oluyorduk en fazla uzaklaştırma cezası veriliyordu veya uzlaştırıyorlardı. Dosyasında sabıka kayıtlarının olması nedeniyle biz hakime bir şey söylemedik çünkü korkuyorduk ölümle tehdit edildiğimiz için konuşamadık. Çocuklarıma zarar verir diye çok korktuğum için sesimi çıkartmadım, yoksa çocuklarımı ona bırakır mıydım. Hırsızlıktan cezaevine girdiğinde oğlum Mertcan’ın gözünün şiştiğini görünce sordum ne oldu diye, önce söylemek istemedi daha sonra babasının dövdüğünü söyledi bu iki ay önceydi" diye konuştu.

'DEVLET ONU BOŞUNA BESLEMESİN'

Gözleri önünde babası abisini döverken olup biteni gören ve olaydan sonra devlet korumasına alınan 4 yaşındaki Taha Yasin’in velayetini almak için dilekçe verdiklerini belirten anne Gülistan Özger, çocuğunun katili eski eşinin de idamını isteyerek "Devlet onu boşuna beslemesin" dedi.

'ÇOCUKLARI İÇİN HER GÜN DAYAK YEMEYE KATLANDI'

Mertcan’ın anneannesi Halise Özger ise, kızı Gülistan’ın kaçarak evlendiğini, aile olarak o caniye kız vermek istemediklerini ifade ederek şunları söyledi: "Kızım çocukları için her gün dayak yemeye katlandı. Çocukları için sabretti defalarca karakola gitti hatta kayınvalidesi şikayetçi olması için karakola kendisi götürdü. Boşanma sürecinde ise bir celsede kızım boşandı hakim bu kadar sabıkası olan birini hiç araştırmadı mı bu adamın ne yiyip ne içtiğini sormadılar mı çocuklara nasıl bakacağını sormadan velayeti verdiler. Adam çalışmıyor hırsızlık yapıyor. Şeytan gibi biriydi her gün kapımıza geliyordu biz korkuyorduk psikopat gibiydi. Kızımın evliliğine biz rıza göstermedik kaçarak gitti evlendi."

'ÖZ ANNESİNİ DÖVEREK HASTANELİK ETTİ'

Mertcan’ın teyzesi Azize Özger ise kız kardeşi Gülistan’ın evliliği boyunca eşinden dayak yediğini, şiddet gördüğünü kendilerinden de gizlemeye çalıştığını söyledi. Ölüm tehditleri nedeniyle çocukların velayetlerini dahi isteyemediklerini belirten Azize Özger, "O cani kız kardeşimin ağzına tükürerek dahi şiddet uygulamış, kardeşim bize söylemiyordu, boşanma sürecinde bunları öğrendik. Kardeşime, 'seni, çocukları, aileni öldürürüm kaybedecek bir şeyim yok zaten açım hepinizi öldürürüm' diyerek tehdit etmiş ve kardeşim korktuğu için velayeti ona vermeyi kabul etmiş, buradan soruyorum hadi benim kız kardeşim korktuğu için velayeti vermeyi kabul etti peki devlet velayeti vereceği kişiyi araştırmayı düşünmedi mi, hırsızlık kapkaç uyuşturucu ve darptan sabıkası var. İki ay önce öz annesini döverek hastanelik etti ve bu olaydan sonra annesi ayrı eve çıkmak zorunda kaldı. Çocuklarla birlikte uyumasına bile izin vermiyormuş” şeklinde konuştu.

'MERTCAN'A BAKINCA ANNESİNİ VE AİLESİNİ HATIRLIYORUM'

Mertcan’ın teyzesi Azize Özger, baba Mehmet Ali Y.’nin Mertcan’ı annesine benzediği için dövdüğünü ileri sürerek, Mehmet Ali Y.’nin arkadaşlarına “Ben Mertcan’a bakınca annesini ve ailesini hatırlıyorum” dediğini ve bu nedenle Mertcan’a zaman zaman şiddet uyguladığını, en son iki ay önce ağzına bez tıkayarak dövdüğünü Mertcan’ın küçük kardeşi Taha Yasin’e ise daha az şiddet uyguladığını anlattı. Özger, “Bu adam psikopattı. Türkiye’de son yıllarda bu tür olaylar arttı. Devletimiz bu konuda duyarsız kalmasın idamı getirsin ve böyle birine ceza uygulansın ki kimse bu tür suçlara kalkışmasın” dedi.

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