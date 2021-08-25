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Haberler Gündem Hava Durumu KAVURACAK! Meteoroloji SON DAKİKA sıcak hava uyarısı! Güneyde yüksek sıcaklık
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Meteoroloji açıkladı! 8 ilde sağanak, güneyde yüksek sıcaklık

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz gök gürültülü sağanak yağışlı, güney illeri ise yüksek sıcaklığın etkisi altında.

KAVURACAK! Meteoroloji SON DAKİKA sıcak hava uyarısı! Güneyde yüksek sıcaklık
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Gümüşhane, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun ve iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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