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Meteoroloji açıkladı! Tüm Türkiye güneşli

HABERTURK.COM

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı güneşli bir geçirirken, yağmur beklenmiyor. Batı bölgelerde sis ve pus gözlenirken, sıcaklıklarda da önemli bir değişiklik olmayacak

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı ve iç bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 10°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

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