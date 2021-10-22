Türkiye güneşli sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 19°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ANKARA °C, 21°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
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