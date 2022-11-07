Meteoroloji'den 8 kent için "sarı" alarm verildi. Adana, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Elazığ ve Tunceli'de sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak yağışın gün boyunca süreceği uyarısında bulunuldu.

AA'da yer alan habere ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra saat 23.00'e kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile Malatya'nın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ADANA VE HATAY İÇİN DE UYARI

Öte yandan sabah saatlerinden itibaren Adana'nın güneyi ile Hatay'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Ankara: 17, Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri sağanak yağışlı.

İstanbul: 19, Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı.

İzmir: 23, Parçalı ve çok bulutlu.

Adana: 23, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Antalya: 21, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Eskişehir: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

Trabzon: 19, Parçalı bulutlu.

Kars: 11, Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu.

Diyarbakır: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Şanlıurfa: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.