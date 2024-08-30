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        Haberler Gündem Güncel Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Uyarıda, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 13:16 Güncelleme: 30.08.2024 - 13:25
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        9 il için sağanak uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars, Artvin, Erzurum'un kuzeydoğusu, Ağrı'nın doğusu, Iğdır'ın batısı ile Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyinde, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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        #meteoroloji
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        #hava durumu
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