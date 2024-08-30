Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars, Artvin, Erzurum'un kuzeydoğusu, Ağrı'nın doğusu, Iğdır'ın batısı ile Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyinde, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.