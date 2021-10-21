Türkiye güneşli bir gün geçirecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2-5 derece artacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 18°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 20°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
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