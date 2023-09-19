Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, Marmara ve Ege'de fırtına var
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin genelinde yağış beklenmiyor. Marmara ve Ege'de kuvvetli poyraz etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.