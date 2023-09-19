FIRTINA UYARISI | Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, Marmara ve Ege'de fırtına var!

FIRTINA UYARISI | Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, Marmara ve Ege'de fırtına var!

Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, Marmara ve Ege'de fırtına var Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin genelinde yağış beklenmiyor. Marmara ve Ege'de kuvvetli poyraz etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 27° Ankara Kısmen Güneşli 27° İzmir Güneşli 31° Antalya Kısmen Güneşli 33° Trabzon Kısmen Güneşli 24° Bursa Güneşli 26° Adana Güneşli 34° Diyarbakır Güneşli 34° Gaziantep Güneşli 32° Ağrı Güneşli 24°

Hava sıcaklığının Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.