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        Haberler Gündem Hava Durumu FIRTINA UYARISI | Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, Marmara ve Ege'de fırtına var!

        Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, Marmara ve Ege'de fırtına var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin genelinde yağış beklenmiyor. Marmara ve Ege'de kuvvetli poyraz etkili olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 07:17 Güncelleme: 19.09.2023 - 07:40
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        Yağış yok, Marmara ve Ege'de fırtına var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 27°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 27°

        İzmir

        Güneşli 31°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 33°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 24°

        Bursa

        Güneşli 26°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 34°

        Gaziantep

        Güneşli 32°

        Ağrı

        Güneşli 24°

        Hava sıcaklığının Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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