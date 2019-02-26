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Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı bölgelerinde sıcaklıklar 2 ila 4 derece artarken, doğu bölgelerinde ise 2 ila 4 derece düşecek. Yapılan tahminlerde fırtınaya karşı dikkatli olunması gerektiği bildirilirken, yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı da dikkatli olunması gerektiği belirtildi

Giriş: 26.02.2019 - 06:29 | Güncelleme:
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ardahan, Kars ve Iğdır hariç) ile Muğla, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar, Rize ve Hopa çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Bingöl, Bitlis, Muş ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, Güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın zamanla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Bingöl, Bitlis, Muş ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 2°C, 8°C
Parçalı bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ANKARA -1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 12°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BOLU -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUŞ -6°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yoğun olmak üzere kar yağışlı

DIYARBAKIR 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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