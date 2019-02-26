Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ardahan, Kars ve Iğdır hariç) ile Muğla, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar, Rize ve Hopa çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Bingöl, Bitlis, Muş ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



Hava sıcaklıklarının Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, Güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın zamanla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Bingöl, Bitlis, Muş ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



İSTANBUL 2°C, 8°C

Parçalı bulutlu, yer yer puslu ve sisli



ANKARA -1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu



IZMIR 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu



ANTALYA 12°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



BOLU -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu



TRABZON 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu



MUŞ -6°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yoğun olmak üzere kar yağışlı



DIYARBAKIR 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı