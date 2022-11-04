Doğu Karadeniz için yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan'ın yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 5-8 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SİS VE PUS HADİSESİ UYARISI
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ( Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
ANKARA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
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