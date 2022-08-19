Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak! 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzeybatı çevreleri, Sivas'ın doğusu, Kütahya, Erzincan, Malatya, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, ülkemizin doğu kesimleri ile Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 50 KM'Yİ BULACAK

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 31, Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 30, Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 35, Az bulutlu.

KOCAELİ: 31, Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EDİRNE: 36, Parçalı bulutlu.

MANİSA: 38, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 34, Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 35, Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu.

HATAY: 31, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 28, Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 31, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 26, Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 28, Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP: 29, Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 29, Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ARTVİN: 27, Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 32, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 32, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

VAN: 29, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 38, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 39, Az bulutlu ve açık.