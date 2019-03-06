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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Çankırı ve Samsun çevreleri ile Ankara'nın, Eskişehir'in ve Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle güney ve güneybatı, Doğu Karadeniz'de yer yer kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL 8°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
ANKARA 3°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri hafif yağmurlu
İZMİR 10°C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
ANTALYA 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
SAMSUN 8°C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
ERZURUM -13°C, 3°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
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