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Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! MGM 11-12 Haziran hafta sonu hava durumu

Hava durumu 11 Haziran Cumartesi günü raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. MGM'ye göre bugün 6 bölgemizde kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışların Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz bölgelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu için plan yapan vatandaşların gündeminde ise "Bugün hava nasıl olacak, yağmur kaç gün sürecek?" soruları yer alıyor. İşte, MGM 11-12 Haziran hafta sonu hava durumu raporu...

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    Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak, yağmur kaç gün sürecek? MGM 11-12 Haziran 2022 hafta sonu hava durumu raporu

    Meteoroloji hafta sonu hava durumu raporunu yayınladı. MGM 11 Haziran Cumartesi son dakika hava durumuna göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari, Van'ın doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.  Haftasonu hava durumunu araştıran vatandaşlar "Bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağmur kaç gün sürecek? sorusuna yanıt ararken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli yağış,  rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. İşte,  İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için MGM 11-12 Haziran Cumartesi Pazar hava durumu raporu...
  • 02
    Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak, yağmur kaç gün sürecek? MGM 11-12 Haziran 2022 hafta sonu hava durumu raporu

    HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 

    Hava durumu hafta genelinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Hafta sonu hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak Ülkemiz genelinde azalacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
  • 03
    Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak, yağmur kaç gün sürecek? MGM 11-12 Haziran 2022 hafta sonu hava durumu raporu

    YAĞMUR KAÇ GÜN SÜRECEK, NE ZAMAN BİTECEK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık hava durumu raporuna göre kuvvetli yağışın 15 Haziran Çarşamba günün kadar sürdüğü gözlemleniyor. Yağışlı havanın Çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor.

    *Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporu tahmin tutarlılığı 1, 2 ve 3. Günler için %80-90, 4 ve 5. günler için %65-80 civarındadır.
  • 04
    Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak, yağmur kaç gün sürecek? MGM 11-12 Haziran 2022 hafta sonu hava durumu raporu

    11 HAZİRAN BUGÜN HAVA DURUMU RAPORU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari, Van'ın doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Burdur, Isparta, Kayseri, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan çevreleri ıle Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
  • 05
    Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak, yağmur kaç gün sürecek? MGM 11-12 Haziran 2022 hafta sonu hava durumu raporu

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
  • 06
    Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak, yağmur kaç gün sürecek? MGM 11-12 Haziran 2022 hafta sonu hava durumu raporu

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneybatısı ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
  • 07
    Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak, yağmur kaç gün sürecek? MGM 11-12 Haziran 2022 hafta sonu hava durumu raporu

    YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Burdur, Isparta, Kayseri, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan çevreleri ıle Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
  • 08
    Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak, yağmur kaç gün sürecek? MGM 11-12 Haziran 2022 hafta sonu hava durumu raporu

    KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Ege Bölgesi’nin güneyi (Muğla, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar), Batı Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur) ile Konya ve Karaman çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
  • 09
    Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak, yağmur kaç gün sürecek? MGM 11-12 Haziran 2022 hafta sonu hava durumu raporu

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA °C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

    EDİRNE °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

    İSTANBUL °C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

    KOCAELİ °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.
  • 10
    Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak, yağmur kaç gün sürecek? MGM 11-12 Haziran 2022 hafta sonu hava durumu raporu

    EGE

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    DENİZLİ °C, 31°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    İZMİR °C, 26°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

    KÜTAHYA °C, 22°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

    MANİSA °C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.
  • 11
    Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak, yağmur kaç gün sürecek? MGM 11-12 Haziran 2022 hafta sonu hava durumu raporu

    AKDENİZ

    Parçalı ve çok bulutu, batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 32°C

    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 27°C

    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı çevreleri) kuvvetli olması bekleniyor.

    HATAY °C, 30°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MERSİN °C, 30°C

    Parçalı ve az bulutlu
  • 12
    Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak, yağmur kaç gün sürecek? MGM 11-12 Haziran 2022 hafta sonu hava durumu raporu

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman dışında) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey kesimleri ile Kayseri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 29°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

    KONYA °C, 31°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    YOZGAT °C, 26°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • 13
    Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak, yağmur kaç gün sürecek? MGM 11-12 Haziran 2022 hafta sonu hava durumu raporu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Sinop dışında bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    BOLU °C, 23°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE °C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C, 26°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    SİNOP °C, 25°C

    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • 14
    Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak, yağmur kaç gün sürecek? MGM 11-12 Haziran 2022 hafta sonu hava durumu raporu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tokat, Amasya, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    AMASYA °C, 34°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı bekleniyor.

    GÜMÜŞHANE °C, 30°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde kuvvetli olacağı bekleniyor.

    SAMSUN °C, 25°C

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 24°C

    Parçalı bulutlu
  • 15
    Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak, yağmur kaç gün sürecek? MGM 11-12 Haziran 2022 hafta sonu hava durumu raporu

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri, Hakkari ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS °C, 23°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA °C, 34°C

    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • 16
    Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak, yağmur kaç gün sürecek? MGM 11-12 Haziran 2022 hafta sonu hava durumu raporu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 37°C

    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 36°C

    Parçalı ve az bulutlu

    SİİRT °C, 35°C

    Az bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 38°C

    Az bulutlu
  • 17
    Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak, yağmur kaç gün sürecek? MGM 11-12 Haziran 2022 hafta sonu hava durumu raporu

    11 HAZİRAN 2022 METEOROLOJİK GÖRÜNÜM HARİTASI
  • 18
    Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak, yağmur kaç gün sürecek? MGM 11-12 Haziran 2022 hafta sonu hava durumu raporu
  • 19
    Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak, yağmur kaç gün sürecek? MGM 11-12 Haziran 2022 hafta sonu hava durumu raporu
  • 20
    Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak, yağmur kaç gün sürecek? MGM 11-12 Haziran 2022 hafta sonu hava durumu raporu

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