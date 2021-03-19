Önce ısınıyor sonra kar geliyor! 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, kurak günlerin ardından kar ve yağmur yağışlarıyla birlikte bir nebze bu tehlike atlatılsa da bahar yağmurlarıyla beklenen yağışlar gelmiş olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şubesi eski müdürü Ahmet Uçar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yurdumuzda 5 gündür aralıklarla devam eden yağışların önümüzdeki bir hafta boyunca daha etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Pazar ve pazartesi günleri lodosun etkisiyle de artacak olan hava sıcaklığının salı gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Salı gününden itibaren sıcaklıkların azalmasıyla birlikte iç ve doğu bölgelerdeki yağışların kar şeklinde olacağı öngörülüyor. İstanbulda da çarşamba ve perşembe günleri meydana gelecek yağışlar kentin yüksek kesimlerinde en azından karla karışık yağmur şeklinde olabilir" dedi.

— Ahmet Uçar (@aucarenator) March 19, 2021

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bugünden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak yağışlar hafta sonu ve önümüzdeki hafta içi de devam edecek. Lodosun etkisiyle sıcaklıklar önce artarken sağanak yağışlar da devam edecek. Lodosun etkisini kaybetsinin ardından ise sağanak yağışlar yerini kar yağışına bırakcak.

İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklıkları 10 derece civarında seyrederken, pazartesi günü 18 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Yağışlar ise kuvvetli sağanak olarak kendisini göstermesi bekleniyor. Salı gününden sonra ise hızla düşen sıcaklıklarla birlikte, yağışların yüksek kesimlerde kar olarak düşmesi tahmin ediliyor.

Ankara'da ise sıcaklıklar pazartesi günü 21 dereceyi görürken, sağanak yağışlar da etkili olmaya devam edecek. Çarşamba gününden itibaren yağmurun yerini kara bırakması tahmin ediliyor.

İzmir'de ise lodosun da etkisiyle beraber sıcaklıklar 22 dereceye kadar ulaşacak. Ancak salı gününden itibaren etkili olacak sağanak yağışlar, Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde kara dönmesi bekleniyor.

Yağışların cuma günü batı bölgelerinde sona ermesi, Marmara ve batı Akdeniz'in parçalı veya çok bulutlu, Ege Bölgesi'nin de parçalı bulutlu olması beklenirken, iç bölgeler kar yağışlı, güneydoğu bölgesi ise sağanak yağışlı olacak.