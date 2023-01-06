Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu
ABONE OL

Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İstanbul'un doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri yağmurlu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi karla karışık yağmurlu olacak. Akşam saatinde Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Van, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

SİS VE PUS UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara ile İç ve Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu

ANKARA °C, 8°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İzmir'de oksijen tüplerinin bulunduğu iş yerinde yangın
GÜNDEM Oksijen tüplerinin bulunduğu iş yerinde yangın
Mersin'de eş zamanlı terör örgütü PKK operasyonu: 8 gözaltı kararı
GÜNDEM Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 8 gözaltı ...
Arnavutköy'de patlayan trafoda çıkan yangın korkuttu
GÜNDEM Arnavutköy'de patlayan trafo alev alev yandı
Çocuk istismarının önlenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
GÜNDEM Çocuk istismarının önlenmesi için Meclis Araştırma ...
Sakarya'da uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalanan sağlık memuru tutuklandı
GÜNDEM Uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalanan sağlık ...
Altılı masa adayı kim oldu, cumhurbaşkanı adayı açıklandı mı? Toplantı sonrası 6’lı Masa'dan yazılı açıklama!
GÜNDEM Altılı masa adayı kim oldu?
Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve farz mıdır? Cuma namazında hangi sureler ve dualar okunur?
GÜNDEM Diyanet ile Cuma namazı kılınışı...
Manisa'da kuyuya düşen baba ve 2 yaşındaki oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı
GÜNDEM Kuyuya düşen baba ve 2 yaşındaki oğlunun cansız ...
2023 Ocak-Temmuz dönemi Bedelli Askerlik ücreti belli oldu! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, başvuru şartları neler, taksitle ödenir mi, yaş şartı olacak mı?
GÜNDEM 2023 Bedelli askerlik ücreti belli oldu!
'Amansız elli soğukları' nedir, ne demek? Amansız elli soğukları(kara kış) ne zaman başlıyor ve ne kadar sürecek?
GÜNDEM 'Amansız elli soğukları' ne demek?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.