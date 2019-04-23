Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas, Tokat, Ordu, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.



Hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ: Tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu Bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları ve don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



İSTANBUL 7°C, 17°C

Parçalı bulutlu



ANKARA 0°C, 16°C

Parçalı bulutlu



İZMİR 11°C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu



ANTALYA 12°C, 24°C

Parçalı bulutlu



DÜZCE 2°C, 18°C

Parçalı bulutlu



TRABZON 9°C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı



ERZURUM -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı



DİYARBAKIR 5°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu