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Sıcaklıklar artıyor, yağışlar ara veriyor

HABERTURK.COM

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin genelinde güneşli hava hakim. Yapılan tahminlere göre sıcaklıklar batı, iç ve güney bölgelerde 2 ila 5 derece artıyor. Ancak Türkiye'nin doğu, güneydoğu ve Karadeniz'in doğu kesimlerinde yağmur etkisini sürdürüyor

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'un kuzey kesimleri, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının güney, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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