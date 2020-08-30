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HaberlerGündemHava DurumuMeteoroloji'den son dakika açıklaması! Tüm Türkiye güneşli - Hava durumu
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Meteoroloji açıkladı! Tüm Türkiye güneşli

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ederken; Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde bunaltıcı bir havanın etkili olması bekleniyor

Hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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