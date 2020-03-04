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HaberlerGündemHava durumu son dakika! Meteoroloji'den 4 Mart hava durumu raporu
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Türkiye güneşli, lodosla yağmur geliyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamının güneşli gün geçirmesi bekleniyor. Ege ve Marmara kıyılarında etkili olan lodosla birlikte akşam saatlerinden itibaren sağanak yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 8°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

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