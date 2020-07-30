Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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