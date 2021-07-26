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Meteoroloji'den Karadeniz için sağanak uyarısı! 3 il için sel alarmı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz ile İç Anadolu'nun doğusu sağanak yağışlı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Yağışların Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji'den son dakika Karadeniz için sağanak uyarısı! 3 il için sel alarmı
Karadeniz için sağanak uyarısı! 3 il için sel alarmı
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri, Karaman, Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Sinop'un güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Ege ve Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Sinop'un güney ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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