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Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! Bu hafta Türkiye genelinde havalar nasıl olacak?

Meteorolojiden yapılan son açıklamaya göre, Trakya ve çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor. Türkiye genelinde ise sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki Bu hafta Türkiye genelinde havalar nasıl olacak? İşte Meteoroloji tarafından yapılan Türkiye geneli hava durumu tahmini...

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı!

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Doğu kesimlerde ise sıcaklıklar 2 ila 4 derece artış gösterecek. İşte Meteoroloji tarafından yapılan Türkiye geneli hava durumu tahmini...

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ülkemizin doğu kesimlerinde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor.

Yapılan son tahminlere göre ülke genelinde hava sıcaklıkları şöyle:

MARMARA

Az bulutlu ve açık, Trakya ile zamanla bölgenin güney ve doğusunun parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C34°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

BURSA °C32°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İSTANBUL °C31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C32°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C33°C

Az bulutlu

ISPARTA °C30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C32°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C31°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE °C32°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

SİNOP °C30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C39°C

Az bulutlu

BAYBURT °C34°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C31°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KARS °C32°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

MALATYA °C38°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C29°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C41°C

Az bulutlu ve açık

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