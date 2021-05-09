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Meteoroloji'den uyarı! Doğuda sağanak, batıda poyraz var

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri sağanak yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık. Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de kuvvetli poyraz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise lodos etkili olacak.

Meteoroloji'den uyarı! Doğuda sağanak, batıda poyraz var
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (30-60 kg/m2) bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyı şeridi, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında kuzey ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması (30-60 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında kuzey ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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