BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulıutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.