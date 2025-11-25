Meteoroloji'den uyarı! Yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, yurdun büyük bölümünde bulutlu ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Beklenen yağış ise hafta sonu etkili olacak. Doğu ve İç Anadolu'nun yüksek bölgelerinde ise yağmur karla gelecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 26 Kasım 2025 Çarşamba MGM ile hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Kasım Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Kasım ayında yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların aralık ayı itibarıyla düşmesi bekleniyor. Marmara Bölgesi, Trakya'nın batısı öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor. İşte 26 Kasım hava durumu tahminleri...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulıutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
İSTANBUL 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 12°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu