Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den yarın için sağanak ve fırtına uyarısı - Güncel haberler

Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den yarın için sağanak ve fırtına uyarısı - Güncel haberler

Meteoroloji'den yarın için sağanak ve fırtına uyarısı Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; yarın İstanbul'da kuvvetli sağanak yağmur; Akdeniz ve Karadeniz ise fırtına beklendiğini açıkladı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

İstanbul Kısmen Güneşli 19° Ankara Kısmen Güneşli 19° İzmir Güneşli 23° Antalya Kısmen Güneşli 27° Trabzon Yağmurlu 16° Bursa Kısmen Güneşli 17° Adana Güneşli 29° Diyarbakır Güneşli 25° Gaziantep Güneşli 26° Ağrı Parçalı bulutlu 16°

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

REKLAM AKDENİZ VE KARADENİZ’DE 'FIRTINA' UYARISI Batı Karadeniz'in doğusunda ve Batı Akdeniz'in batısında yarın fırtına uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek, akşam saatlerinde ise etkisini kaybedecek. Batı Akdeniz'in batısında yarın rüzgar öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek, gece saatlerinde ise etkisini yitirecek.