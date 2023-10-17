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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den yarın için sağanak ve fırtına uyarısı - Güncel haberler

        Meteoroloji'den yarın için sağanak ve fırtına uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; yarın İstanbul'da kuvvetli sağanak yağmur; Akdeniz ve Karadeniz ise fırtına beklendiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 14:01 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:13
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        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
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        Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 19°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 19°

        İzmir

        Güneşli 23°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 27°

        Trabzon

        Yağmurlu 16°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 17°

        Adana

        Güneşli 29°

        Diyarbakır

        Güneşli 25°

        Gaziantep

        Güneşli 26°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 16°

        Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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        AKDENİZ VE KARADENİZ’DE 'FIRTINA' UYARISI

        Batı Karadeniz'in doğusunda ve Batı Akdeniz'in batısında yarın fırtına uyarısında bulunuldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek, akşam saatlerinde ise etkisini kaybedecek.

        Batı Akdeniz'in batısında yarın rüzgar öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek, gece saatlerinde ise etkisini yitirecek.

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