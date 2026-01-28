Meteoroloji duyurdu! 29 Ocak Perşembe hava nasıl? İl il hava durumu tahmini

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısı, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Güneydoğu Anadolunun doğusu ile Nevşehir, Karaman, Mersin ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Antalya, Hakkari, Şırnak, Tekirdağ’ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi tahmin ediyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.