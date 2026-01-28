Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Meteoroloji duyurdu! 29 Ocak Perşembe hava nasıl? İl il hava durumu tahmini

        Meteoroloji duyurdu! 29 Ocak Perşembe hava nasıl? İl il hava durumu tahmini

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahmin raporuyla birlikte 29 Ocak Perşembe gününe ilişkin hava durumu netlik kazandı. Hava sıcaklığının, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolunu da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği belirtildi. İşte detaylar...

        Giriş: 28.01.2026 - 23:35 Güncelleme: 28.01.2026 - 23:35
        1

        29 Ocak Perşembe günü için yapılan tahminlere göre, yağışların; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Antalya, Hakkari, Şırnak, Tekirdağ’ın batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Detaylar haberimizde...

        2

        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısı, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Güneydoğu Anadolunun doğusu ile Nevşehir, Karaman, Mersin ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Antalya, Hakkari, Şırnak, Tekirdağ’ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi tahmin ediyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        3

        İSTANBUL 10°C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        İZMİR 11°C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANKARA 1°C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

