Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta sonu için hava durumu tahminlerini paylaştı. 17-18 Ocak günleri dışarı çıkmayı planlayan vatandaşlar, hafta sonu yağış olup olmayacağı merak ediyor. MGM güncel tahminlerine göre özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde soğuk hava dalgası etkisini göstermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda “İstanbul, Ankara ve İzmir’de hafta sonu yağış var mı, hava durumu nasıl?” sorularının cevabı haberimizde. İşte MGM tahminleriyle hafta sonu hava durumu...