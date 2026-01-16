Hafta sonu hava durumu nasıl? 17-18 Ocak 2026 İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış var mı?
Cuma gününe girilmesiyle birlikte hafta sonu hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17-18 Ocak tarihleri için tahminlerini paylaştı. Yurt genelinde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava, hafta sonu da birçok ilde kendini hissettirmeye devam edecek. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu hava durumu nasıl, 17-18 Ocak tarihlerinde hangi illerde yağış olacak? İşte tüm detaylar haberimizde...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta sonu için hava durumu tahminlerini paylaştı. 17-18 Ocak günleri dışarı çıkmayı planlayan vatandaşlar, hafta sonu yağış olup olmayacağı merak ediyor. MGM güncel tahminlerine göre özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde soğuk hava dalgası etkisini göstermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda “İstanbul, Ankara ve İzmir’de hafta sonu yağış var mı, hava durumu nasıl?” sorularının cevabı haberimizde. İşte MGM tahminleriyle hafta sonu hava durumu...
METEOROLOJİ HAFTA SONU HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Marmara ve Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere İç Anadolu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Kıyı bölgelerde yağmur beklenirken, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
17-18 OCAK 2026 YURT GENELİNDE YAĞIŞ HAKİM OLACAK
17-18 Ocak Cumartesi ve Pazar günlerinde yağışların daha çok kuzey ve doğu bölgelerde yoğunlaşacağı tahmin ediliyor. Marmara, Karadeniz genelinde ve İç Anadolu’nun kuzey ile doğu kesimlerinde yağışlar devam ederken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da da yağışlı hava hakim olacak.
Cumartesi günü ise Doğu Akdeniz’de yağışların öne çıkması bekleniyor. Özellikle Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar görülebilir.
17-18 OCAK 2026 İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul’da hafta sonu boyunca yağış bekleniyor. Yağışların önce yağmur, ardından karla karışık yağmur şeklinde görülmesi öngörülüyor.
Sıcaklıkların ise Cumartesi günü 3-6 derece, Pazar günü 2-5 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor.
17-18 OCAK 2026 ANKARA VE İZMİR HAVA DURUMU
Başkent Ankara’da hafta sonu hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların eksi 5 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
İzmir’de ise hafta sonu boyunca yağış beklenmezken sıcaklıkların 5-10 derece arasında olacağı öngörülüyor.