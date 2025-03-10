Meteoroloji hava durumu raporunu duyurdu! Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu raporu paylaşımı geldi. Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimler yer yer çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Yeni haftada yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkması bekleniyor. İşte hava durumuna ilişkin güncel bilgiler
Yeni haftanın ilk gününde hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji tarafından yapılan hava tahminlerine göre yeni haftada sıcaklıklar artacak. Buna göre yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak. Akdeniz Bölgesi'nde 30, İç Anadolu Bölgesi'nde 25-26, Marmara Bölgesi'nde de 25 dereceyi görecek. Peki yeni haftada hava nasıl olacak?
HAVA NASIL OLACAK?
Yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak.
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, sıcaklığın artmasını şöyle yorumladı:
"Sıcak hava dalgası geliyor artık buna ilkbahar diyemiyoruz.
Haftaya 20°C’nin altında 3-5 şehir var, ülke genelinde gündüzler salı gününden itibaren Haziran ayı gibi sıcak geçer.
SICAK HAVA DALGASI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.
Yurt genelinde yağışsız ve sıcak havanın bu hafta da etkisini sürdüreceğini belirten Çelik, "Hatta sıcaklıklarda 3-4 derece daha artış bekliyoruz. Bu artışla yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak. Hafta boyunca bu sıcak hava dalgası ülkemizde etkili olacak." diye konuştu.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE YAĞIŞ BEKLENMİYOR
Ankara, İstanbul ve İzmir'deki hava durumuna ilişkin de bilgi veren Çelik, 3 büyükşehirde yağış beklentisinin söz konusu olmadığını söyledi.
Hava Tahmin Uzmanı Çelik, başkentte ise sıcaklıkların 23-24 dereceye kadar çıkacağını bildirdi.
İstanbul'da şu an kuzeyli rüzgarların etkili olduğunu belirten Çelik, "Salı gününden itibaren 4-5 derece sıcaklık artışı olacak. En yüksek sıcaklık 21-22 dereceye çıkacak." diye konuştu.
İzmir'de de sıcaklıkların kademeli olarak artacağını dile getiren Çelik, sıcaklıkların 25-26 dereceye ulaşacağını kaydetti.