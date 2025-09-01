Habertürk
Habertürk
        Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Ankara, İzmir ve İstanbul ve diğer illerde hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Ankara, İzmir ve İstanbul ve diğer illerde hava nasıl olacak?

        Eylül ayına girmemizle birlikte hava durumu raporu il il değişiklik gösteriyor. Bazı illerimizde yağış varken bazı illerimizde sıcak hava dalgası sürüyor. Yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinde görülüyor. Peki Ankara, İzmir ve İstanbul ve diğer illerde hava nasıl olacak?

        Giriş: 01.09.2025 - 15:47 Güncelleme: 01.09.2025 - 15:47
        Yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normal seyirde devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İstanbul, Adana, Ordu, Giresun, Kahramanmaraş, Osmaniye, Samsun ve Trabzon çevrelerinde yağmur geçişleri beklenirken, Türkiye genelinde hava açık, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte güncel hava durumu raporu

        METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, Ordu ve Giresun çevreleri ile İstanbul’un kuzeyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı, Samsun, Trabzon ile Adana’nın doğusu ve Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklığının, ülkemizin büyük bir bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İSTANBUL HAVA DURUMU

        1 EYLÜL: 28°21°

        2 EYLÜL: 29°21°

        ANKARA HAVA DURUMU

        1 EYLÜL: 32°17

        2 EYLÜL: 31°16°

        İZMİR HAVA DURUMU

        1 EYLÜL: 35°23°

        2 EYLÜL: 35°26°

        DİĞER İLLERİMİZİN HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

