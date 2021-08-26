"SENİNLE KARŞILIKLI OYNAMAK ŞEREFTİ"

Çekmez'in vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Çekmez ile 'Adını Feriha Koydum' dizisinde rol alan Hazal Kaya, "Çok üzgünüm… Başımız sağolsun" dedi. Dizideki başka bir oyuncu olan Ceyda Ateş ise, "Çok üzgünüm canım Metin abim. Seninle karşılıklı oynamak senden tecrübe edinmek benim için şerefti. Babacan halini hiç unutmayacağım… Mekanın cennet olsun…" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.