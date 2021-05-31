Metro'dan açıklama: Taksim istasyonu kapatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemİstanbulMetro'dan açıklama: Taksim istasyonu kapatıldı
ABONE OL

Metro İstanbul'dan flaş açıklama: Taksim istasyonu kapatıldı

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın kapatıldığını duyurdu.

Metro'dan açıklama: Taksim istasyonu kapatıldı

Açıklamada "İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16:00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir" dendi.

TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Gezi Parkı eylemlerinin 8. yıl dönümü nedeniyle polis Taksim'de geniş güvenlik önlemi aldı. Sosyal medyadaki eylem çağrıları üzerine polis ekipleri tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi girişine bariyerler getirildi. Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı. İstiklal Caddesi'nin ise yaya giriş çıkışlarına açık olduğu görüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

1 Haziran'dan sonra hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ne olacak? 1 Haziran'dan sonra yasak olacak mı?
GÜNDEM1 Haziran'dan sonra hafta içi sokağa çıkma yasağı ...
DEHŞET DOLU ANLAR! Son dakika: Bıçaklanan doktor yaşadıklarını anlattı! - Haberler
GÜNDEMBıçaklanan doktor yaşadığı dehşeti anlattı!
1 Haziran'da düğün salonları açılacak mı? Düğün, nikah, kına gecesi son durum ne? Düğünler ne zaman yapılacak?
GÜNDEM1 Haziran'da düğün salonları açılacak mı?
1 Haziran'dan sonra spor salonları açılacak mı? 1 Haziran normalleşme kararları belli oldu mu?
GÜNDEM1 Haziran'dan sonra spor salonları açılacak mı?
Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Özel araçla ve otobüsle şehirler arası seyahat yasak mı?
GÜNDEMŞehirler arası seyahat yasağı var mı?
Feci olay! SON DAKİKA: Stajyer avukat cam silerken 4'üncü kattan düştü! - Haberler
GÜNDEMStajyer avukat cam silerken 4'üncü kattan düştü!
Kayıp kimlik skandalı! Adana'da kimliğini kaybedeb kadına "dolandırıcılık" şoku! - Haberler
GÜNDEMKimliğini kaybedince hayatı kâbusa döndü!
Son dakika: Eşini taciz eden adamı önce dövdü sonra etek giydirip karakola götürdü! - Haberler
GÜNDEMEşe taciz iddiası! Etek giydirip döverek karakola ...
Zeytinburnu'nda bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEMZeytinburnu'nda bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Yaşlı kadın para ve altınlarına kavuştu
GÜNDEMYaşlı kadın para ve altınlarına kavuştu