Metro filminin oyuncuları kimler? Metro filminin konusu ne? soruları filmi inceleyen izleyiciler tarafından soruluyor. Senaristliğini Denis Kuyshev ile Viktoriya Yevseyeva'nın üstlendiği Metro filmine dair tüm ayrıntılar haberimizde.

METRO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film Moskova’nın metro sisteminde, Moskova Nehri’ni tünellere aktaran bir su sızıntısı nedeniyle çöküşün eşiğinde olan bir sistemde geçiyor. Problem tünellerin tüm şehrin altından geçmesi ve bu tünellerin çökmesi durumunda yukarıdaki binaların da çökecek olmasıdır.

METRO FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Anton Megerdichev'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu Metro filminin oyuncu kadrosunda Sergei Puskepalis, Anatoliy Belyy, Svetlana Khodchenkova, Aleksey Bardukov ve Kseniya Berezina yer alıyor.