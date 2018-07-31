Hafta sonu boyunca etkili olan yağış sonucu bazı bölgelerde su diz boyuna kadar geldi. Bu durumu kendilerine sorun olarak görmeyen vatandaşlar, eğlence malzemelerini getirerek keyifli vakit geçirmeye başladılar.

Çoğu insan şişme yatak, bot gibi yüzme eşyaları getirerek eğlenmeye başladı ve bu anlarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Özellikle paletlerini, şemsiyesini, su tabancasını getiren bir kişi dikkatleri üzerine çekti.

Bir süre sonra güvenlik güçleri tarafından elektrik çarpma ihtimali yüzünden vatandaşlardan metro istasyonunu boşaltmaları istendi. Neyse ki kimseye zarar gelmedi.

Metro istasyonlarında ki su, pazar akşamı kontrol altına alınarak pazartesi günü metro seferleri kaldığı yerden devam etti.

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