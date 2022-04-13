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New York'ta metro saldırganının tam yanında oturan adam korkunç anları anlattı

New York polisi, Brooklyn'deki metro istasyonunda dün düzenlenen ve 23 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 62 yaşındaki Frank R. James adlı kişinin "şüpheli" olarak arandığını bildirmişti. Metroda saldırganın hemen yanında oturan ve yaralı olarak kurtulan 27 yaşındaki Hourari Benkada yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Metro saldırganının yanında oturan adam yaşadıklarını anlattı
New York'ta metro saldırganının yanında oturan adam yaşadıklarını anlattı
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HABERTURK.COM

New York polisi dün yaptığı açıklamada, metro saldırısındaki şüphelinin siyahi Amerikalı 62 yaşındaki Frank R. James olduğunu, gelirken kullandığı kamyonet üzerinden elde edilen delillerin olay mahallindeki bulgularla örtüştüğünü kaydetmişti.

Philadelphia ve Wisconsin'de kayıtlı adresleri olduğu belirtilen James'i arama faaliyetlerini sürdüren polis, şüphelinin bulunması durumunda soruşturmanın somut bir noktaya gelebileceğini vurgulamıştı.

New York Polis Departmanı da, saldırı sonrası kaçan ve hala bulunamayan Frank R. James'in yakalanmasına yardım edecek bilgi paylaşımı için 50 bin dolarlık ödül konulduğunu açıklamıştı.

SALDIRGANIN YANINDA OTURAN TANIK ANLATTI

Saldırıdan hemen önce metroda şüphelinin yanında oturan ve yaralanan 27 yaşındaki Hourari Benkada hastaneden katıldığı canlı yayında yaşadıklarını anlattı.

CNN'e konuşan Benkada yaşadıklarını korkunç olarak tanımlarken "Bu benim için, bir daha hayatım boyunca metroya binmek istemememe neden olan bir olay. İlk trene bindim, hiçbir detaya dikkat etmeden bulduğum koltuğa oturdum. Adam yanımdaydı ancak yüzüne bakmadım bile" diye konuştu.

Benkada saldırı anını korkunç olarak tanımlarken "Bir anda ayağa kalktı ve sis bombasını patlattı. Sis bombası patladıktan sonra tek gördüğüm ortalıktaki siyah dumanlardı. İnsanlar panik içerisinde koşuşturmaya başladı. Sanırım 10 el ateş kadar ateş edildi ve yanlış anlamadıysam silahı bir ara tutukluk yaptı. Hayatımda duyduğum en gürültülü şeydi. O anlarda ne yaptığımı, telefonumu nasıl tuttuğumu dahi bilmiyorum" dedi.

Bu sırada kendisi de yaralanan ve dizinin arkasına kurşun isabet eden Benkada, hamile bir kadının trenden inmesine yardım ettiği sırada vurulduğunu açıkladı. Benkada, hayati tehlikesinin olmadığını ve kısa süre içerisinde taburcu olacağını da açıkladı.

NEW YORK'TAKİ METRO SALDIRISI

New York'ta dün Brooklyn'deki bir metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 10'u ateşli silahla olmak üzere 16 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

New York Polis Departmanı (NYPD), İtfaiye Departmanı (NYFD) ve New York Valisi Kathy Kochul, saldırıyla ilgili yaptıkları basın açıklamasında, ilk bulgulara göre olayın bir terör hadisesi olmadığını kaydetmişti.

Eyalet yetkilileri, sabah saatlerinde Brooklyn'deki bir metro istasyonunda yaşanan olayda 10'u ateşli silah sebebiyle olmak üzere 16 kişinin yaralandığını, yaralıların bölgeye en yakın 2 hastanede tedavi altına alındığını ve bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıklamıştı.

NYPD Komiseri Keechant Sewell, olayın bir terör saldırısı olduğunu söylemek için ellerinde delil bulunmadığını dile getirmişti. Sewell, turuncu inşaat yeleği giyen ve gaz maskesi takan şüphelinin siyahi bir erkek olduğu, etraftaki ve perondaki yolculara rastgele ateş açtığı bilgisini vermişti.

Daha sonra güncel bilgileri paylaşan New York Polis Departmanı, olay yerinde aktif patlayıcı cihaz bulunmadığını, ancak soruşturmanın sürdüğünü, halkın güvenlik için olay yerinden uzak durması gerektiğini ifade etmişti.

Konuyla ilgili ilk değerlendirmesinde ABD Başkanı Joe Biden, Iowa ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Silah atışlarından çekinmeyerek yolculara yardım eden sivillere ve ilk müdahale ekiplerine minnettarız." demişti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Brooklyn'deki saldırıyla ilgili olarak olay yerindeki kameraların arızalı olduğunu belirtmişti.

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