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Metrobüs nasıl kurtulur? Yerli metrobüs hamlesi!

HABERTURK.COM

Yıllardır duraklarda, araçlarda izdihamın eksik olmadığı metrobüs çilesi yine gündemimizde. Son birkaç gündür Altunizade ve Zincirlikuyu istasyonları mahşer yerini aratmıyor. Peki metrobüs nasıl kurtulacak? İzdihamın yaşandığı duraklara birkaç boş metrobüs yönlendirmekle problemin çözülemeyeceği aşikar. İzdihamlara karşı hangi köklü çözümler hayata geçirilecek? Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan İBB’ye sordu, yazdı...

metrobüse çözüm

BEYLİKDÜZÜ-Söğütlüçeşme arasında 12 yıldır hizmet veren metrobüs, her gün taşıdığı yaklaşık 1 milyon yolcu ile ulaşımın bel kemiği konumunda. 52 kilometre uzunluğunda, 44 duraklı metrobüs, yolculuk süresini kısaltıyor kısaltmasına ancak derdi de bitmiyor. Araçlardaki ve duraklardaki yoğunluk, yığılma malum. Metrobüs denilince akla ilk gelen, mahşer yerini andıran kalabalıklar.

İĞNE ATSAN YERE DÜŞMEZ GÖRÜNTÜSÜ

Özellikle Zincirlikuyu, Mecidiyeköy ve Cevizlibağ gibi aktarma noktalarında tabiri caizse ‘kavimler göçü’ yaşanıyor. Yıllardır bu üç durakta yaşanan insan seli sık sık haberlere konu oluyor. Şimdilerde ise bu çileli duraklara bir de Altunizade eklendi. Zira Üsküdar-Çekmeköy metrosundaki artan seferler ve Altunizade’nin de aktarma durağı olması nedeniyle Altunizade’de iğne atsan yere düşmeyecek görüntüler yaşanıyor.


 
Aslında yıllardır metrobüsteki yoğunluğun azaltılması için çeşitli projeler geliştirildi ama nafile! Araçların peronlarda bekletilmemesi, metrobüs dolmasa bile hareket etmesi, özellikle aktarma duraklarına boş metrobüsler yönlendirilmesi de pek bir işe yaramıyor.
 
KISIRDÖNGÜ...
 
Aslında asıl sorun, 300 bin yolcu için tasarlanan metrobüsün bu öngörünün 3 katından fazla yolcu taşıması. Sorunun çözümü için “Araç sayısı artırılsın” yorumları yapılıyor. Ancak sollama yapılamayan bir metrobüs yolunda 535 olan araç sayısını artırmanın yolu tamamen tıkaması işten bile değil. Anlayacağınız, metrobüs problemleri bir kısırdöngü içine sıkışmış halde.

İETT MÜDÜRLERİNİ KOLTUĞUNDAN ETTİ

İşte tüm bu kronik problemler ve metrobüs yolcularının bitmek bilmeyen şikâyetleri yıllar içinde İETT genel müdürlerini de koltuğundan etmişti. En son 2017’de İETT Genel Müdürü Arif Emecen metrobüs şikayetlerinin artması üzerine görevden alınmıştı.
 
İŞTE EN SORUNLU İSTASYONLAR

Peki metrobüs nasıl kurtulacak? İzdihamın yaşandığı duraklara birkaç boş metrobüs yönlendirmekle problemin çözülemeyeceği aşikar. Son günlerde Altunizade ve Zincirlikuyu gibi aktarma istasyonlarında meydana gelen izdihamlara karşı hangi köklü çözümler hayata geçirilecek? İşte bu soruları İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerine sordum... İBB’nin verdiği bilgilere göre; en sorunlu istasyonlar Zincirlikuyu, Edirnekapı, Bahçelievler ve Yenibosna... Bu istasyonların problemi ise üstgeçitlerin yüksekliği ve darlığı. İBB, bu sorunlu üstgeçitlerin rehabilite edilmesi için Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde proje çalışması başlatıldığını açıkladı.
 
YERLİ METROBÜS HAMLESİ
 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesinde metrobüs hattında yolculuk kapasitesini artırma sözü vermişti. İBB’nin verdiği bilgiye göre; bu yönde çalışma başlatıldı. İETT, metrobüs hatlarındaki otobüsleri daha fazla yolcu taşıyan yeni yerli üretim otobüslerle değiştirecek.
 
MUSTAFA ILICALI'DAN METROBÜS YERİNE METRO PROJESİ

Metrobüs projesinin mimarlarından İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, metrobüsün  taşıyabileceği maksimum yolcuya ulaştığını, daha fazla yolcuyu kaldıramayacağını söyledi. Kapasiteyi ikiye katlamanın tek yolunun metrobüsü olduğu yerde metroya dönüştürmek olduğunu, bunun için de proje hazırladığını açıklayan Ilıcalı, metrobüsü metroya dönüştürme projesini anlattı: “Güney Kore’de uygulanan bir teknoloji metrobüse taşınabilir. Metrobüsü yeraltına almadan, olduğu yerde lastik tekerlekli metrobüse dönüştürerek vatandaşları bu çileden kurtarabiliriz. Trafiğe kapatmadan, gece saatlerindeki birkaç saatlik çalışmayla, sistemi durdurmadan dönüşüm olabilir. Bu sistemle metrobüsün günlük yolcusu 2 milyona ulaşabilir. Bu yeni sistemin sadece İstanbul’da değil Sakarya, Bursa, Balıkesir’de de kullanılması için proje geliştirdim.”

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