        Haberler Bilgi MetropolCard halka arz sonuçları açıklandı mı? Metropol kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

        MetropolCard halka arz sonuçları açıklandı mı? Metropol kaç lot verdi?

        Metropol Kurumsal Hizmetler (MCARD) halka arz kapsamında 2-3-4 Mart tarihleri arasında 80 TL hisse fiyatıyla talep topladı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından MetropolCard halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih ve kişi başı düşen lot miktarı gündemi meşgul etmeye başladı. Halka arz büyüklüğü 1,5 milyar TL olarak açıklanan şirket, halka arz kapsamında toplamda 18 milyon 900 bin adet lot dağıttı. Peki, MetropolCard halka arz sonuçları açıklandı mı? Metropol kaç lot verdi? İşte MetropolCard halka arz sonuçları ile kişi başına düşen lot miktarı...

        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 19:44
        MetropolCard 2-4 Mart tarihleri arasında halka arz edildi. Belirlenen tarihlerde taleplerini oluşturan katılımcılar gözünü MetropolCard halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Halka açıklık oranı yüzde 20,41 olarak açıklanan şirket, katılım endeksine uygun olarak işlem görecek. Peki, MetropolCard halka arz sonuçları açıklandı mı? Metropol kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek? İşte MetropolCard halka arz sonuçları...

        METROPOLCARD HALKA ARZ EDİLDİ

        MetropolCard, 2-3-4 Mart 2026 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.

        Şirketin halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.

        METROPOLCARD HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Metropol Kurumsal Hizmetler (MCARD) halka arz sonuçları açıklandı. MetropolCard halka arz kapsamında bireysele en fazla 10 lot (800 TL) verildi. Halka arza toplamda 965.336 kişi katıldı.

        METROPOLCARD NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        MetropolCard önümüzdeki hafta için Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor. MetropolCard borsada işlem göreceği tarih belli olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        METROPOLCARD KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        MetropolCard katılım endeksine uygun işlem görecek.

