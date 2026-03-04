MetropolCard, halka arz süreci kapsamında 2-3-4 Mart tarihlerinde talep topladı ve 18 milyon 900 bin lot dağıtımı yaptı. 80 TL hisse fiyatına sahip şirketin yüzde 20.41'lik kısmı halka açılacak. Peki, MetropolCard halka arz sonuçları açıklandı mı?