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        Haberler Bilgi Ekonomi MEVDUAT FAİZ ORANLARI 2025 || Mevduat faizleri yüzde 52'ye ulaştı! 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka aylık getiri hesaplama tablosu

        Bankada parası olanlar dikkat: Mevduat faizleri yüzde 52'ye ulaştı! İşte banka banka aylık getiri hesaplama

        Merkez Bankası'nın TL'yi destekleyici adımlarının ardından bankalar mevduat faizlerinde rekabeti kızıştırdı. Dövizden TL'ye geçişi hızlandırmak amacıyla alınan önlemler sonrası bazı bankalarda TL mevduat faizi oranları yüzde 52'ye kadar yükseldi. Fırsatı değerlendirmek isteyen yatırımcılar ''En yüksek faizi hangi bankalar veriyor? 100 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 100 bin TL'nin aylık mevduat getirisi banka banka haberimizde. İşte banka banka aylık getiri hesaplama tablosu.

        Giriş: 06.05.2025 - 15:37 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:59
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dövizden TL’ye geçişi hızlandırmak için attığı adımların ardından bankaların TL mevduat faizi oranları artış yaşadı. Bazı bankalarda mevduat faizleri yüzde 52’ye kadar yükseldi. Mevduatta parası olanlar ise banka banka aylık getiri hesaplama işlemlerine başladı. Peki, en yüksek faizi hangi bankalar veriyor? 100 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? 2025 güncel mevduat faiz oranları ile 100 bin TL'nin aylık mevduat getirisi…

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        2025 NİSAN MEVDUAT FAİZ ORANLARI

        Vadeli mevduat, birikiminiz üzerinden, sizin belirlediğiniz süre için sabit bir faiz oranı sunar. Yani getirisi önceden bellidir ve vade sonuna kadar bu getiri faiz oranı değişikliklerinden etkilenmez.

        Tasarruflarını bankalarda değerlendirmeyi düşünen kişiler bankaların güncel mevduat faiz oranları için araştırmalara başladı. Peki, hangi banka ne kadar faiz sunuyor? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 100 bin TL’nin 1 aylık getirisi...

        3

        GARANTİ BBVA

        Faiz Oranı: Yüzde 47,5

        Net Kazanç: 3 bin 540 TL

        Vade Sonu: 103 bin 540 TL

        4

        İŞ BANKASI

        Faiz Oranı: Yüzde 35

        Net Kazanç: 2 bin 608 TL

        Vade Sonu: 102 bin 608 TL

        5

        ENPARA.COM

        Faiz Oranı: %41

        Net Faiz: 3 bin 246 TL

        Vade Sonu Net Bakiye: 103 bin 246 TL

        6

        DENİZBANK

        Faiz Oranı: Yüzde 49

        Net Kazanç: 3 bin 651 TL

        Vade Sonu: 103 bin 651 TL

        7

        FİBABANKA

        Faiz Oranı: Yüzde 49

        Net Kazanç: 3 bin 652 TL

        Vade Sonu: 103 bin 652 TL

        8

        ODEABANK

        Faiz Oranı: Yüzde 50

        Net Kazanç: 3 bin 726 TL

        Vade Sonu: 103 bin 726 TL

        9

        HSBC

        Faiz Oranı: Yüzde 50

        Net Kazanç: 3 bin 726 TL

        Vade Sonu: 103 bin 726 TL

        10

        CEPTETEB

        Faiz Oranı: Yüzde 50

        Net Kazanç: 3 bin 726 TL

        Vade Sonu: 103 bin 726 TL

        11

        QNB FİNANSBANK

        Faiz Oranı: Yüzde 50,5

        Net Kazanç: 3 bin 763 TL

        Vade Sonu: 103 bin 763 TL

        12

        YAPIKREDİ

        Faiz Oranı: %39.5

        Net Faiz Tutarı: 3 bin 127 TL

        Vade Dönüş Tutarı: 103 bin 127 TL

        13

        ON DİJİTAL BANKACILIK

        Faiz Oranı: Yüzde 52

        Net Kazanç: 3 bin 875 TL

        Vade Sonu: 103 bin 875 TL

        14

        ING BANK

        Hoş Geldin Faiz Oranı: %50

        Net Faiz Tutarı: 3 bin 224 TL

        Vade Sonu Net Tutar: 103 bin 224 TL

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