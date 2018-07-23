Merkez Bankası verilerine göre Türkiye'de 1 aylık mevduata verilen ortalama faiz yüzde 15.34 seviyesine yükseldi. Bu oran 2009 yılından bu yana ulaşılan en yüksek rakama işaret ediyor.

Mevduat faizlerinde Merkez Bankası'nın 23 Mayıs'ta düzenlediği olağanüstü toplantıda aldığı faiz artışı kararı sonrasında yukarı yönlü bir hareket yaşanıyordu. Merkez Bankası'nın bu toplantısından sonra mevduat faizlerinde 2,7 puan artış kaydedildi.

Öte yandan Merkez Bankası'nın yarın yapacağı Para Politikası toplantısından da bir faiz artışı kararı çıkması bekleniyor. Anadolu Ajansı'nın anketine göre 75 baz puanlık bir atış beklenirken, Reuters'ın anketine göre artış beklentisi 100-150 baz puan arasında bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ