MFÖ ilk kez koroyla sahnede

Kariyerlerinin 35'inci yılındaki MFÖ, Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri'nde sahneye ilk kez koroyla çıkacak. MFÖ'ye sahnede Turhan Yükseler yönetimindeki Çok Sesli Renkler Korosu eşlik edecek. Çok Sesli Renkler Korosu; MFÖ'ye soprano, alto, tenor ve bariton bas sanatçılardan oluşan kadrosuyla eşlik edecek.

Yazın ilk konserlerini verecek olan MFÖ'nün ardından Türkiye'nin en önemli sesleri sahne almaya devam edecek. Konserlerin ilk hafta sonunda cuma akşamı da Teoman sahnede olacak.

BELLONA HARBİYE AÇIKHAVA KONSERLERİ

20 Haziran Perşembe Saat: 21 MFÖ

21 Haziran Cuma Saat: 21 Teoman

24 Haziran Pazartesi Saat: 21 Yıldız Tilbe

25 Haziran Salı Saat: 21 Edis

27 Haziran Perşembe Saat: 21 Kenan Doğulu

28 Haziran Cuma Saat: 21 Nilüfer



