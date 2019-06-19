MFÖ ilk kez koroyla sahnede

Kariyerlerinin 35'inci yılındaki MFÖ, Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri'nde sahneye ilk kez koroyla çıkacak. MFÖ'ye sahnede Turhan Yükseler yönetimindeki Çok Sesli Renkler Korosu eşlik edecek. Çok Sesli Renkler Korosu; MFÖ'ye soprano, alto, tenor ve bariton bas sanatçılardan oluşan kadrosuyla eşlik edecek.
Yazın ilk konserlerini verecek olan MFÖ'nün ardından Türkiye'nin en önemli sesleri sahne almaya devam edecek. Konserlerin ilk hafta sonunda cuma akşamı da Teoman sahnede olacak.
BELLONA HARBİYE AÇIKHAVA KONSERLERİ
20 Haziran Perşembe Saat: 21 MFÖ
21 Haziran Cuma Saat: 21 Teoman
24 Haziran Pazartesi Saat: 21 Yıldız Tilbe
25 Haziran Salı Saat: 21 Edis
27 Haziran Perşembe Saat: 21 Kenan Doğulu
28 Haziran Cuma Saat: 21 Nilüfer
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