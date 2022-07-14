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1924 yılında İngiltere’de kurulan otomobil markası MG (Morris Garages), MG4 Electric isimli modeli ile C-segmentine adım atıyor.

4.287 mm uzunluğa, 1.836 mm genişliğe ve 1.504 mm yüksekliğe sahip beş kapılı MG4, sadece tamamen elektrikli olarak dizayn edildi.

Markanın özel olarak geliştirilen MSP (Modüler Ölçeklenebilir Platform) platformu üzerinde yükselen ilk otomobil olan MG4 Electric, ilk etapta 51 kWsa ve 64 kWsa batarya kapasiteleriyle satışa sunulacak.

MG'nin ana şirketi SAIC Motor tarafından geliştirilen ince batarya paketi 110 mm yüksekliğe sahipken, bataryaların WLTP döngüsüne göre 350 km veya 450 km elektrikli sürüş menzili sunduğu belirtildi.

Verilen bilgiye göre, 64 kWsa kapasiteli batarya ile 150 kW, 51 kWsa batarya ile de 125 kW iki farklı elektromotor görev yapıyor. MG4 Electric, 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyeden daha kısa sürede tamamlıyor ve 160 km/s maksimum hıza ulaşıyor.

MG4 Electric’in 2023'ün ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.