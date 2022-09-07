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MHK, haftanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi: Josef ve Abdülkerim açıklaması!

MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz ve TFF Hakem Danışmanı Hugh Dallas; Josef de Souza'nın ve Abdülkerim Bardakcı’nın bu hafta gördüğü kırmızı kartlar başta olmak üzere tartışmalı pozisyonları değerlendirdi

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  • MHK, haftanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi: Josef ve Abdülkerim açıklaması!

    UEFA Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı & TFF Hakem Danışmanı Hugh Dallas ve MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz, Süper Lig'de geride kalan haftanın tartışmalı pozisyonlarını beIN Sports'ta değerlendirdi.
  • MHK, haftanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi: Josef ve Abdülkerim açıklaması!

    Galatasaray - Gaziantep FK maçında Abdülkkerim'in ikinci sarı kartı 

    Hugh Dallas: "İkinci sarı kartın biz her zaman çok net ve çok açık olmasını istiyoruz. O yüzden çok dikkatli olmamız gereken bir durum. Benim açımdan buna benzer müdahalelerde oyuncunun omzunun el teması olduğunu düşünüyorum ama bunun faul olsa da normal olduğunu düşünüyorum." 
  • MHK, haftanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi: Josef ve Abdülkerim açıklaması!

    Hugh Dallas: "Hakemin bu kadar sert müdahale etmesi beni hayal kırıklığına uğrattı. Hakemin ikinci sarı kart vermesi doğru değil. Çok daha şiddetli müdahale olması gerekiyor. Burada sarı kartı es geçebilirdi."
  • MHK, haftanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi: Josef ve Abdülkerim açıklaması!

    48. dakikada Sacha Boey'in penaltı beklediği pozisyon: 

    Murat Ilgaz: "Her ayağa basma ya da temas ihlal değildir. Burada hakem takdiri çok önemli. Tereddüte rağmen devam ettirdi. VAR'ın da böyle bir olayda müdahale etmesi söz konusu değildi. Kendi aralarında konuştuklarında hakemin takdiri olduğunu düşündüler. Evet bir temas var ama hakemin takdiri bu."
  • MHK, haftanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi: Josef ve Abdülkerim açıklaması!

    MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçındaki penaltı pozisyonu

    Murat Ilgaz: "Yine büyük bir kalabalık içerisinde oyuncunun elleri doğal olmayacak şekilde yüksekte. Hakemin yeri iyi ama diğer oyunculardan göremedi. VAR'ın incelemesinin ardından karar değişti. Bu incelemelerde minimum zamanı kullanmamız için hakem monitorün karşısına geldiğinde en doğru açıdan görüntü gösterililir. En ideal şekli bu. Eğer 4-5 açı veriliyorsa, hala kesinlik yok demektir. Bu kaçındığımız bir olay."
  • MHK, haftanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi: Josef ve Abdülkerim açıklaması!

    Hugh Dallas: "Protokole göre hakem, VAR'dan talepte bulunmaz. Buna VAR karar verir. Oyuncuların hakeme hareketlenmeleri tamamen işlevsiz kalan bir tutum olarak değerlendirilebilir. Oyuncuların bunu bilmesi çok önemli. Biraz soğukkanlı olup bu müdahaleleri yapmamaları gerekir. Burada slow motion elin doğal yüksek bir konumda, doğal olmayan bir pozisyonda olduğunu görüyoruz. Sonuç, penaltı kararı doğru.
  • MHK, haftanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi: Josef ve Abdülkerim açıklaması!

    Josef'in kırmızı kartı? 

    MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz: "Hakem elbette çaresiz kalarak oyun kurallarını uyguluyor. 3. şahıslar dediğimiz kişiye karşı hareketinden dolayı raporuna yazıyor. Olayın geliş şeklini de elbette yazacaktır. Vurgulamam gerekirse olay çok çirkin. Hakem çaresiz, oyun kurallarını uygulamak zorunda kaldı"
  • MHK, haftanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi: Josef ve Abdülkerim açıklaması!

    Hugh Dallas: "Josef'in seyirciye ne yaptığını görmedim. Ona müdahale etmesi kurallara aykırı. Şiddetli bir müdahale olarak değerlendiriliyor. İster bir antrenöre, ister bir taraftara eylem olsun sonucu kırmızı kart oluyor"
  • MHK, haftanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi: Josef ve Abdülkerim açıklaması!

    Hugh Dallas: "Raporda yazılmış olacaktır hakem tarafından. Şiddet ile ilgili taraflı bir yorum olabilir. En önemli konu, oyuncuların kendilerini stadyum içinde güvende hissetmeleri. Bu maalesef mümkün olmadı
  • MHK, haftanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi: Josef ve Abdülkerim açıklaması!

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