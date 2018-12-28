MHK'nin gözdesi Fırat Aydınus

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısında en fazla görev yapan hakem Fırat Aydınus oldu.
Medipol Başakşehir'in liderliğiyle tamamlanan sezonun ilk devresinde oynanan 153 maçta 22 farklı hakem düdük çaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), en fazla Fırat Aydınus'a görev verdi.
Ligin tecrübeli hakemlerinden Aydınus, 17 haftalık ilk periyotta 13 maçta düdük çalarak öne çıktı.
MHK, ilk yarıda üç derbinin ikisinde 2003-2004 sezonundan bu yana Süper Lig'de maç yöneten Aydınus'u tercih etti.
Sezonun 6. haftasında 1-1 biten Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında görev alan Aydınus, 11. haftada yapılan Galatasaray-Fenerbahçe (2-2) maçıyla kariyerindeki 30. derbisine çıktı.
45 yaşındaki Aydınus, faal hakemler arasında en fazla derbi yöneten isim konumunda bulunuyor.
Sezonun 14. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray (1-0) derbisinde ise Cüneyt Çakır düdük çaldı.
> Aydınus'u üç hakem takip etti
MHK, Fırat Aydınus'un ardından en fazla Alper Ulusoy, Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'i görevlendirdi.
Üç hakem 12 maça atanırken, Ali Palabıyık 11, Bülent Yıldırım, Mete Kalkavan ve Ümit Öztürk 10, Hüseyin Göçek ve Yaşar Kemal Uğurlu 9 karşılaşma yönetti.
İlk devre Ali Şansalan, Bahattin Şimşek, Koray Gençerler, Serkan Tokat ve Tugay Kaan Numanoğlu bir maça çıkarken, Zorbay Küçük, Barış Şimşek ve Abdülkadir Bitigen MHK tarafından tercih edilmedi.
Antalyaspor'un, 7. haftada MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendiği maçı yöneten Tugay Kaan Numanoğlu, ilk kez Süper Lig'de görev yaptı.
> Cüneyt Çakır kırmızı kartına başvurmadı
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısında 674 sarı, 43 kırmızı kart çıkarken, 67 de penaltı kararı verildi.
Kırmızı kartına en fazla Fırat Aydınus başvurdu. Aydınus, 13 maçta 7 kez kırmızı kartına yönelirken, Ümit Öztürk 10 karşılaşmada 5 oyuncu ihraç etti.
En çok maça atanan hakemler arasında yer alan Cüneyt Çakır ise kırmızı kartına başvurmadı.
Sarı kart istatistiklerinde ilk sırada Alper Ulusoy yer aldı. Ulusoy, görev aldığı 12 karşılaşmada 58 kez sarı kartını kullandı. Ali Palabıyık 56, Ümit Öztürk ve Aydınus da 54 sarı kartla Ulusoy'u takip etti.
> Halil Umut Meler 8 kez beyaz noktayı gösterdi
Ligin 17 haftalık ilk periyodunda en fazla penaltı veren hakem Halil Umut Meler oldu. Meler, çıktığı 12 maçta 8 kez beyaz noktayı işaret etti.
Arda Kardeşler (8 maç) ve Fırat Aydınus 7 kez penaltı kararı verirken, Cüneyt Çakır ve Ümit Öztürk 6 defa beyaz noktayı gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısında görev alan hakemler ve istatistikleri şöyle:
|Hakemler
|Yönettiği maç sayısı
|Sarı kart
|Kırmızı kart
|Penaltı
|Fırat Aydınus
|13
|54
|7
|7
|Alper Ulusoy
|12
|58
|2
|2
|Cüneyt Çakır
|12
|47
|-
|6
|Halil Umut Meler
|12
|43
|3
|8
|Ali Palabıyık
|11
|56
|3
|3
|Bülent Yıldırım
|10
|48
|4
|5
|Mete Kalkavan
|10
|44
|3
|3
|Ümit Öztürk
|10
|54
|5
|6
|Hüseyin Göçek
|9
|48
|3
|3
|Yaşar Kemal Uğurlu
|9
|34
|-
|5
|Arda Kardeşler
|8
|33
|3
|7
|Halis Özkahya
|8
|32
|-
|2
|Suat Arslanboğa
|6
|18
|-
|1
|Mustafa Öğretmenoğlu
|6
|31
|2
|1
|Özgür Yankaya
|5
|21
|3
|-
|Volkan Bayarslan
|4
|15
|1
|3
|Serkan Çınar
|3
|11
|2
|3
|Ali Şansalan
|1
|7
|2
|-
|Bahattin Şimşek
|1
|4
|-
|-
|Koray Gençlerler
|1
|4
|-
|-
|Serkan Tokat
|1
|5
|-
|2
|Tugay Kaan Numanoğlu
|1
|7
|-
|-
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